Heidelberg – Brandschaden Montpellierbrücke: Czernyring unter der Brücke vom 2. bis 10. Dezember gesperrt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Mehrere Fahrzeuge im Bereich des Neumayerrings wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag (26.11. auf den 27.11.2021) beschädigt. Bislang unbekannte Täter traten an bislang 6 Fahrzeugen gegen die Außenspiegel, so dass diese verdreht, bzw. beschädigt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten vier Spiegel wieder in die richtige Stellung ohne Beschädigung gebracht ... Mehr lesen »