Mannheim – Stadtteiltage: Isabel Cademartori auf Mannheimer Wochenmärkten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die SPD-Bundestagskandidatin Isabel Cademartori besucht in den nächsten Wochen mit einem Stand Mannheimer Wochenmärkte, um mit Anwohnerinnen und Anwohnern ins Gespräch zu kommen. Der erste Termin findet am 11.6. in Neckarau statt.

“Es ist mir wichtig, zu wissen, was die Menschen in den Stadtteilen bewegt. Als SPD-Bundestagsabgeordnete will ich ab September für ein lebenswertes Mannheim kämpfen – in allen Stadtteilen. Ich freue mich darauf, zu erfahren, was sich die Mannheimerinnen und Mannheimer von mir wünschen, damit ich mich später im Bundestag genau dafür einsetzen kann”, so Cademartori.

Cademartori wird immer von 10-12 Uhr folgende Wochenmärkte besuchen:

11.6. Neckarau

18.6. Feudenheim

24.6. Wallstadt

25.6. Schwetzingerstadt

26.6. Innenstadt

2.7. Sandhofen