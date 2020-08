Ludwigshafen – Exhibitionist im Ebertpark? – Juristen und Polizei warnen vor gefährlichem Spiel mit privater Öffentlichkeitsfahndung über social media

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Vierer-Kunstradteam des RSC Ludwigshafen hätte es in diesem Jahr bestimmt zum Titel der Deutschen Meisterschaft in der offenen Klasse der Junioren geschafft. Corona hat dabei leider nicht mitgespielt, schade. Das Team feilt weiter am Programm, das nun 2021 gefahren werden soll. Mit drei neuen Kunsträdern für die drei Mädels ... Mehr lesen »