Freinsheim – Kuthan Immobilien spendet an Freiwillige Feuerwehr Freinsheim

Freinsheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Die Feuerwehr macht einen tollen Job und auch im Nachwuchsbereich macht die Freiwillige Feuerwehr eine super Arbeit, so Georg Kuthan am Mittwoch bei der Übergabe einer Geldspende für die Freiwillige Feuerwehr Freinsheim. Für diesen Zweck soll das Geld auch genutzt werden. Die Jugendarbeit und damit auch die Nachwuchsgewinnung etwas fördern und unterstützen das will Georg Kuthan mit seiner Spende erreichen. Carolin Fleischmann, Jugendwartin bei der Freiwilligen Feuerwehr in Freinsheim zeigte sich sehr erfreut über die Spende und bedankte sich herzlich.

Kuthan Imobilien ist bekannt für sein soziales und gesellschaftliches Engangement, weit über die Grenzen der Metropolregion Rhein-Neckar hinaus.

Hier kleiner Auszug von den Aktivitäten von Kuthan Immobilien:

