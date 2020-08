Frankenthal – Bücher aussuchen per Smartphone Stadtbücherei präsentiert neue App

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob von Zuhause, auf dem Tablet oder unterwegs mit dem Smartphone: Medien der Stadtbü-cherei verlängern, vorbestellen oder nach einem bestimmten Titel suchen kann man ab sofort bequem per App. Die „Stadtbücherei Frankenthal“ App ist für die Betriebssysteme iOS und Android im App- und Google Play Store kostenlos erhältlich. Einloggen kann man sich mit Ausweisnummer und dazugehörigem Passwort – die Titelsuche ist aber auch ohne Login möglich.



Suchen, Merken, Erinnern

Dank ISBN-Scanner kann man auf das Eintippen bei der Suche verzichten: Um den Bestand in der Stadtbücherei zu prüfen reicht es, mit der Handykamera den auf dem Wunschbuch aufgedruckten Barcode zu scannen. Wer sich mit den eigenen Zugangsdaten einloggt, dem stehen noch weitere Funktionen zur Verfügung: In der Merkliste können Kunden ihre Lieb-lingsbücher speichern und jederzeit darauf zugreifen. Und dank der Erinnerungsfunktion hat man immer alle Rückgabetermine entliehener Medien im Blick. Außerdem sind in der App Infos über die eigene Mitgliedschaft hinterlegt, beispielsweise ausstehende Gebühren oder die Laufzeit des Mitgliedsausweises.



Weiterführende Informationen

Für Fragen stehen die Mitarbeiter*innen der Stadtbücherei Frankenthal persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten (montags 14 – 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags 10 – 18 Uhr, samstags 10 – 13 Uhr) oder telefonisch unter 06233 89630 zur Verfü-gung. Weitere Informationen erhält man auch unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei

