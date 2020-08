Schwetzingen – NACHTRAG – Staatsanwaltschaft Mannheim – 21jähriger Iraker steht im dringenden Verdacht des versuchten Totschlags

Mannheim – Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – 21-jähriger Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen 21-jährigen Mann erlassen. Der Iraker steht im dringenden Verdacht, am späten Sonntagnachmittag, kurz vor 18 Uhr, bei einer Auseinandersretzung in der Schwetzinger Nordstadt einen 32-jährigen Mann Landsmann vor dessen Wohnung mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben. Der Verdächtige wurde noch am Tatort widerstandlos festgenommen. Die Tatwaffe – ein Klappmesser – wurde sichergestellt.

Der 21-Jährige wurde am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingliefert. Die Hintergrüdne der Tat sind bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim.

Quelle: Staatsanwaltschaft Mannheim / Polizeipräsidiums Mannheim