Heidelberg – Welche Baustellen gibt es derzeit in der Stadt? Online-Infos mit Komplett-Übersicht und interaktiver Karte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ob Neubau, Sanierung oder Umgestaltung – Baumaßnahmen können sich ganz verschieden auf den Verkehr auswirken. Damit Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer über aktuelle Bauarbeiten informiert sind, bietet die Stadt Heidelberg auf ihrer Website eine Übersicht über Baustellen und Umleitungen an. Diese wird wöchentlich aktualisiert.

Die interaktive Baustellenkarte der Stadt Heidelberg ist im Internet unter www.heidelberg.de/baustellen abrufbar. Auf dieser Karte sind alle Baustellen aufgeführt. So kann man auf einen Blick erfassen, ob Bauarbeiten im eigenen Stadtteil oder auf dem Weg zur Arbeit begonnen haben. Mit einem Klick auf einen Standort gibt es genauere Informationen, etwa den Grund der Maßnahme und die voraussichtliche Bauzeit. Neben den aktuellen Arbeiten zeigt die Karte auch geplante Baustellen an. Zusätzlich fasst eine Übersicht die Informationen über die aktuelle Verkehrslage in alphabetischer Reihenfolge zusammen.