Landau – Coronavirus: Seit gestern keine Veränderungen der Fallzahlen

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am 06.08.2020 gegen 11:05 Uhr in der Speyerdorfer Straße wurden fünf Fahrzeuginsassen verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine 36-jährige Frau fuhr mit ihren beiden Töchtern mit dem Pkw aus der Dr.-Semmelweiß-Straße auf die vorfahrtberechtigte Speyerdorfer Straße. Hierbei übersah sie den aus Richtung Innenstadt kommenden Pkw einer 58-jährigen Fahrerin mit ...