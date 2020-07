Ludwigshafen – Umleitung wegen Bauarbeiten an der Haltestelle Pfalzbau

Ludwigshfen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) führt am Mittwoch, 29. Juli 2020, an der Haltestelle Pfalzbau in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen Arbeiten im Haltestellenbereich durch. Im Rahmen der Maßnahme muss von etwa 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr ein Ladekran an der Haltestelle aufgestellt und der betreffende Bereich gesperrt werden. In dieser Zeit kann der Individualverkehr die Kaiser-Wilhelm-Straße stadteinwärts im Bereich der Haltestelle nicht passieren. Die Umleitung wird vor Ort ausgeschildert. Die Zufahrt zur Tiefgarage am Theaterplatz sowie die Durchfahrt für Radfahrer ist möglich. Die Straßenbahnlinien sind von der Sperrung nicht betroffen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail