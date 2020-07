Heidelberg – Reden und Vorträge überzeugend gestalten

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob Referat, Sachvortrag oder Überzeugungsrede – eine gute Vorbereitung trägt erheblich zum Erfolg bei. Wie wird eine Rede inhaltlich gut vorbereitet und logisch strukturiert? Wie erstellt man ein gutes Stichwortkonzept? Worauf sollte man bei seiner Körperhaltung achten? Die vhs Heidelberg bietet hierzu am 31.7. und 1.8. ein Wochenendseminar an, in dem auch der Vortrag selbst geübt und anhand von Videoaufzeichnungen analysiert wird. Anmeldungen bis 28.7.20 unter 06221-911 971 oder info@vhs-hd.de.

