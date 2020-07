Ludwigshafen – Autoradio entwendet

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch (15.07.2020) auf Donnerstag (16.07.2020) in einen geparkten Pkw ein. Aus dem Innern wurde das Autoradio ausgebaut und entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Ganghoferstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

