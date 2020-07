Heidelberg – Starten statt warten! Berufsberatung in den Sommerferien

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Offene Sprechstunde in der Agentur für Arbeit

Die Berufsberatung unterstützt junge Menschen auch in den Sommerferien bei allen Fragen rund um die Berufs- und Studienwahl sowie bei der Suchenach einem Ausbildungsplatz.n Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis gibt es noch viele offene Ausbildungsstellen für 2020. Aber auch für nächstes Jahr gilt es sich schon jetzt zu

orientieren und mit den Bewerbungen zu starten. Kommen Sie daher spontan, ohne Termin, an den Haupteingang der Agentur für Arbeit Heidelberg (Kaiserstraße 69-71). Ab dem 23.07.2020 sind wir von Montag bis Donnerstag von 13 -16 Uhr gerne für junge Menschen und auch für Eltern da. Sie erreichen die Berufsberatung auch telefonisch unter 06221 524 777. Informieren Sie sich außerdem auf unserer Homepage https://www.arbeitsagentur. de/vor-ort/heidelberg/content/1533738276870 oder hören Sie in

unseren Podcast rein www.soundcloud.com/berufsberatung-hd Nehmen Sie Ihre berufliche Zukunft jetzt in die Hand!

