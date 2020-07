Metropolregion Rhein-Neckar – Vollsperrung der A6 zwischen der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau

Heilbronn/Bad Rappenau/Metropolregion Rhein-Neckar – Für die Demontage des Traggerüsts für die neue Brücke über die Autobahn bei Heilbronn-Biberach ist am Wochenende, Freitag, 24. Juli, bis Sonntag, 26. Juli, eine Vollsperrung der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Heilbronn / Untereisesheim (36) und Bad Rappenau (35) erforderlich. Diese erfolgt lediglich nachts in zwei Zeitfenstern. Die Sperrung wird bewusst nachts in der verkehrsärmeren Zeit durchgeführt, um die Beeinträchtigungen für den Verkehr gering zu halten.

Am Freitag, 24. Juli, ist die A 6 ab 22.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen Mannheim und Nürnberg bis Samstag, 25. Juli, 8 Uhr (9,5 Stunden) voll gesperrt.

Am Samstag, 25. Juli, beginnt die zweite Vollsperrung um 20.30 Uhr und dauert bis Sonntag, 26. Juli, 06.00 Uhr (9,5 Stunden). Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen.

Für die Vollsperrung gilt folgende Umleitungsempfehlung:

Umleitungsempfehlung Richtung Mannheim:

An der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim (36) ausfahren und der U 62 folgen.

Umleitungsempfehlung Richtung Nürnberg:

An der Anschlussstelle Bad Rappenau (35) ausfahren und der U 65 folgen.

Zeitgleich zur Vollsperrung der A 6 finden auf der B 293 zwischen Leingarten und Böckingen Sanierungsarbeiten statt, weshalb der Verkehr hier ebenfalls wenige hundert Meter auf die Bedarfsumleitungsstrecke der A 6 umgeleitet wird. Jedoch erfolgt die Vollsperrung der A 6 nur nachts, in den zuvor erwähnten Zeitfenstern.

Die Umleitungsstrecke führt überörtlich über die L 1105 nach Kirchhausen auf die B 39 nach Frankenbach und über Böckingen wieder auf die B 293 und umgekehrt. Der Berufsverkehr auf der B 293 ist wegen den nächtlichen Sperrzeiten der A6 nicht betroffen.

Der Fernverkehr wird bereits überörtlich auf die Sperrung hingewiesen und großräumig umgeleitet.

Ortskundigen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die Umleitungsstrecken weiträumig zu umfahren.

Hintergrund: Für den sechsstreifigen Ausbau der Autobahn A 6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz sind zahlreiche Ersatzneubauten notwendig. Allein 36 Brückenbauwerke müssen bis 2022 ersetzt und erneuert werden. Sie stammen noch aus der Zeit des Autobahnbaus zwischen 1964 und 1968 und haben demnächst ihre theoretische Nutzungsdauer erreicht. Zum Auftrag der ViA6West gehört es, diese Bauten zu ersetzen. Auch die Brücke über die Autobahn bei Heilbronn-Biberach ist erneuert worden. Unmittelbar daneben wurde eine Behelfsbrücke erstellt, damit der Verkehr zwischen den Heilbronner Stadtteilen Biberach und Kirchhausen ungehindert über die Kreisstraße 9558 fahren kann. Das Traggerüst war für die Betonschalung der neuen Brücke erforderlich, das wird an dem Sperrwochenende abgebaut.