Ludwigshafen – 11-jähriges Mädchen am Jägerweiher bestohlen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – 11-jähriges Mädchen am Jägerweiher bestohlen – Am Freitagmittag in der Zeit von 11:00 – 14:30 Uhr wurde das Smartphone eines 11-jährigen Mädchens am Jägerweiher gestohlen. Das Mädchen ließ das Smartphone zum Baden am Ufer unbeaufsichtigt liegen, als es von bislang unbekannten Tätern entwendet wurde. Es ist Ferienzeit – insbesondere bei Freizeitaktivitäten profitieren Diebe von arglosem und unvorsichtigem Verhalten.

Beachten Sie daher die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Dieben zu schützen:

– Nehmen Sie möglichst keine Wertsachen mit an den Badesee oder Strand!

– Achten Sie auch bei Ihren Kindern darauf, dass sie nur das Nötigste mitnehmen.

– Wenn Sie doch Wertsachen mitnehmen, lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt!

– In Wasserdichten Beuteln können Wertsachen, auch mit ins Wasser genommen werden oder deponieren Sie diese in Schließfächern.