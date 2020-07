Ludwigshafen – Betrunken gefahren und abgehauen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Ein 41-Jähriger fuhr heute (06.07.2020) gegen ein geparktes Auto und machte sich anschließend aus dem Staub. Gegen 0.05 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein PKW gegen ein geparktes Fahrzeug in der Karlstraße fuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Unfallverursacher davon. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten kamen dem 41-Jährigen schnell auf die Schliche und trafen ihn mit 1,61 Promille an seiner Wohnanschrift an. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.