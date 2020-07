Mutterstadt – Bauhofsleiter Gerhard Birli verabschiedet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – 11-jähriges Mädchen am Jägerweiher bestohlen – Am Freitagmittag in der Zeit von 11:00 – 14:30 Uhr wurde das Smartphone eines 11-jährigen Mädchens am Jägerweiher gestohlen. Das Mädchen ließ das Smartphone zum Baden am Ufer unbeaufsichtigt liegen, als es von bislang unbekannten Tätern entwendet wurde. Es ist Ferienzeit – insbesondere ... Mehr lesen »