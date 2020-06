Weinheim – 2: Gewitter und Starkregen sorgten für Schäden im Stadtgebiet – Baum blockiert Talstraße – Verkehrsunfall in der Sommergasse

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Weinheimer Feuerwehr musste am Mittwoch nicht nur zu Wassereinsätzen ausrücken. Während die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen noch im Einsatz war, meldetet die Leitstelle Rhein-Neckar kurz vor 17 Uhr einen Verkehrsunfall in der Sommergasse. Ein Autofahrer war aus bisher ungeklärter Ursache über einen Poller an der Sommergasse und dann über die Kreuzung Weinheimer Straße gefahren bis er dann nach circa 100 Metern an eine Hauswand prallte. Die Einsatzkräfte kümmerten sich zunächst um die medizinische Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Parallel dazu wurde das Fahrzeug gegen das Wegrollen gesichert. Nachdem der Rettungsdienst eingetroffen war, wurde der Verletzte von den Notfallsanitätern transportfertig gemacht und gemeinsam mit den Einsatzkräften der Feuerwehr über ein Spineboard (Rettungsbrett) aus dem Fahrzeug gerettet. Nach dem die Rettungsarbeiten abgeschlossen waren, konnte die Einsatzstelle der Polizei zur Unfallaufnahme übergeben werden.



Nachdem es dann gegen 18 Uhr noch mal ein kräftiges Gewitter gab, stürzte ein 30 Meter hoher Baum auf die Talstraße und versperrte diese komplett. Dadurch kam der Verkehr zum Erliegen und auch der Linienbus konnte nicht mehr weiterfahren. Die Einsatzkräfte wechselten Gummistiefel und Wathose gegen Schnittschutzkleidung und Forsthelm und zersägten den Baum. Die Straße wurde wieder frei gegeben und der Verkehr konnte nach einer halben Stunde wieder rollen. Nach einer ruhigen Nacht ging es für die Weinheimer Feuerwehr am Donnerstagvormittag auch schon wieder weiter. Allerdings zu keinen Unwettereinsätzen, sondern zum klassischen Brandmeldealarm. Kurz vor 9 Uhr wurde die Abteilung Stadt in die Bismarckstraße gerufen. Dort hatten Rauchmelder in einer Bank ausgelöst. Bei der Erkundung vor Ort durch einen Trupp mit Atemschutz und Kleinlöschgerät, stellte sich heraus, dass die Anlage vermutlich durch Wartungsarbeiten ausgelöst wurde. Die Feuerwehr stellte die Brandmeldeanlage zurück und konnte gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst wieder einrücken.

Quelle:Text: Ralf Mittelbach / Foto: Sven Voigt