Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Weinheimer Feuerwehr musste am Mittwoch nicht nur zu Wassereinsätzen ausrücken. Während die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen noch im Einsatz war, meldetet die Leitstelle Rhein-Neckar kurz vor 17 Uhr einen Verkehrsunfall in der Sommergasse. Ein Autofahrer war aus bisher ungeklärter Ursache über einen Poller an der Sommergasse und dann über die Kreuzung Weinheimer Straße gefahren ... Mehr lesen »