Weinheim – Durch Weinheims spannende Geschichte – Wöchentlichen Freitagsführungen durch die Altstadt sind wieder möglich – Start und Ziel am Marktplatz

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Tradition mit Zukunft“ – so lautet ein Slogan der Großen Kreisstadt Weinheim, die in ihrer Altstadt so viele historische Sehenswürdigkeiten aufweist, dass der Besucher sie im Radius von wenigen hundert Metern bequem besichtigen kann. Tradition mit Zukunft haben auch die Altstadtführungen, denen man sich jeweils freitags spontan und ohne Anmeldung anschließen kann. Treffpunkt ist jeweils freitags um 18 Uhr am Marktplatzbrunnen vor der Tourist-Info, die Führung dauert eineinhalb Stunden und kostet 4 Euro Teilnahme. Am Freitag, 19. Juni wird die erste Altstadtführung nach der Corona-Zwangspause angeboten, dann ab Juli wöchentlich. Da auch diese Stadtführung auf maximal zehn Personen beschränkt ist, ist eine Voranmeldung bei der Tourist-Info am Marktplatz erforderlich unter 06201-82 610 oder an tourismus@weinheim.de

Die Führung umfasst das Gerberbachviertel, in dem früher die Lohgerber die Häute bearbeitet haben. Dort steht auch die Wiege der heutigen Freudenberg Gruppe. Der Weg führt auch zu den alten Wehrtürmen, zum Deutsch-Ordenshaus am Amtshausplatz und natürlich zum Schloss, in dem Kurfürsten und Adelsfamilien gelebt haben, unter anderem die Kurfürstin Elisabeth Auguste, Anna Louisa Medici aus Florenz und Lady Jane aus Großbritannien. Die Stadtführerinnen und Stadtführer können über die Schlossbewohner früherer Zeit manche Anekdote erzählen.