Weinheim – „Power-Pflanzen“ aus Weinheim – Dorisa Winkenbach führt im Juni dreimal in die Weinheimer Wildkräuter – Johanniskraut mit Kraft

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Viele haben darauf gewartet, endlich mal wieder unter Anleitung in die Wildnis auszuschwärmen. Die Wildkräuterexpertin Doris Winkenbach lädt im Laufe des Juni dreimal zu Wildkräuterführungen in die Weinheimer Feldflur. Am 16. Juni, am 23. Juni und am 30. Juni, jeweils Dienstag von 17 Uhr bis 19 Uhr. Für die ersten beiden Termine sind nur noch wenige Restplätze frei, für den 30. Juni sind noch mehr Anmeldungen möglich. Laut Coronaverordnung sind maximal zehn Personen zulässig. Zur Zeit der Sommersonnenwende besteht die Gelegenheit, mit Dorisa Winkenbach in die Welt der essbaren, wild wachsenden Powerpflanzen einzutauchen. Johanniskraut hat seinen Namen in Verbindung mit seiner Blütezeit um Johanni herum erhalten. Es ist die Zeit der Sommersonnenwende. Die Sonne steht im Zenith, die stärkste Sonneneinstrahlung wirkt auf die Kraft dieser Pflanze, weshalb sie als nicht essbar gilt. Aber in der Winterzeit, wenn die Sonne am niedrigsten steht, kann man aus dem Johanniskraut einen “lichtbringenden” Tee kochen.

Nachdem die Sonne den Höchststand überschritten hat(Zenith) und nun wieder absteigt, verläuft der Säftestrom in den Pflanzen ebenfalls absteigend. Das ist bei Spargel und Rhabarber zum Beispiel bedeutsam, da sich bei beiden die Verhältnisse der Inhaltstoffe zueinander verändern und weniger verträglich werden. Es gibt aber jede Menge andere wunderbare Gemüse und Wildkräuter, die Speiseplan bereichern und das Immunsystem zu stärken helfen. Mehr dazu erzählt Dorisa Winkenbach auf den Spaziergängen, gespickt mit vielen praktischen Tipps, Rezeptideen und Pflanzengeschichten. Eine Anmeldung ist, aufgrund der aktuellen Beschränkungen zwingend erforderlich unter 0174 41 63 123.