Böhl-Iggelheim – Lesen und gewinnen – Kinder und Jugendliche können sich zum Lesesommer in der KÖB Böhl anmelden

Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Lesesommer Rheinland-Pfalz findet vom 22. Juni bis zum 22. August statt. Kinder und Jugendliche von sechs bis sechzehn Jahren sind dazu eingeladen. Die Teilnehmer können sich ihre Bücher in unserem Online Katalog unter https://eopac.net/BGX570083/ aussuchen und vorbestellen. Oder sie bestellen sich ein Überraschungspaket unter der Mailadresse: koeb.bohl@bistum-speyer.de . Anmeldekarten können in der Bücherei in der Kirchenstraße 13, 67459 Böhl-Iggelheim abgeholt werden oder unter www.lesesommer.de heruntergeladen werden. Sie können ausgefüllt und unterschrieben auch per Mail an die Bücherei geschickt werden. Leserinnen und Leser geben zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung entweder online unter www.lesesommer.de oder direkt in der Bücherei ab. Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte. Wer in den Ferien mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche Teilnahme zudem positiv im Zeugnis. Wer zu einem gelesenen Buch auch eine Bewertungskarte ausfüllt, nimmt bei dem landesweiten Gewinnspiel teil. Hier gilt: je mehr man liest, desto höher sind die Gewinnchancen. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust.

Wegen der Corona-Pademie wird die mündliche Abfrage und das Abschlussfest entfallen. Am Ende des Sommers werden Preise verlost. Sie können zusammen mit den Urkunden in der Bücherei abgeholt werden. In diesem Jahr zählen auch gelesene Ebooks. Falls Sie noch nicht für die kostenlose Ebook Ausleihe angemeldet sind, schreiben Sie bitte eine Mail an die Bücherei. Sie erhalten dann das entsprechende Formular zugeschickt. Beim Abholen gelten die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie beim Einkaufen. Bitte kommen Sie mit Mundschutz und halten Sie die Abstandsregeln ein . Das Bücherei Team freut sich sehr über viele Anmeldungen, Mails und Bestellungen. Öffnungszeiten sind Mittwoch von 15:00 bis 17:00 und Sonntag von 10:00 bis 12:00