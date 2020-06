Ludwigshafen – Einbrüche in Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Einbruch in Kneipe

Am frühen Morgen des 15.06.2020, gegen 03.10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Kneipe in der Valentin-Bauer-Straße. Im Innern machten sich der oder die Täter an mehrere Automaten zu schaffen. Als ein Alarm ausgelöst wurde, ergriffen sie die Flucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

In Kindertagesstätte eingebrochen

Über das Wochenende (12.06.2020, 12 Uhr, bis 14.06.2020, 9 Uhr) brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Pettenkoferstraße ein. Sie stahlen mehrere Computer. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.