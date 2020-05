Hockenheim – Sommerspaß erst wieder 2021

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der allseits beliebte „Sommerspaß im Aquadrom“ für Kinder und Jugendli-che muss dieses Jahr leider entfallen. Grund für die Absage ist die fehlende Möglichkeit, die Hygieneregeln umfassend umzusetzen und einzuhalten, so die gemeinsame Begründung zur Entscheidung der drei Kooperations-partner Aquadrom, Jugendzentrum am Aquadrom (JUZ) sowie dem Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk (KJB).„Sicherheit steht für uns an oberster Stelle, diese müssen wir gewährleisten können und das ist bei so einer Veranstaltungsreihe nicht möglich“, so sind sich die Einrichtungsleitungen Nina Unglenk-Baumann (KJB), Gregor Ries (Aquadrom) und Matthias Falke (JUZ) einig. „Wir sind zuversichtlich und hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder mit vol-lem Elan für die Kinder und Jugendlichen ein abwechslungsreiches Pro-gramm auf die Beine stellen können“, so Gregor Ries vom Aquadrom, das vergangenes Jahr erstmalig aktiv an der Veranstaltung zum Auftakt des Sommerspaß beteiligt war. Die zwölfte Auflage vom „Sommerspaß im Aquadrom“ findet erst wieder 2021 statt.

