Hockenheim – Kurzzeitige Stromausfälle im Industriegebiet

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Nachmittag des 28. Mai kam es zu kurzen Stromausfällen auf Höhe der Talhausstraße 1 sowie in der 1. Industriestraße Nr. 14. Ursache war ein Erdschluss. Die Stadtwerke Hockenheim konnten das Problem innerhalb kurzer Zeit lo-kalisieren und beheben, so dass bis um 15 Uhr eine durchgehende Strom-versorgung wieder hergestellt werden konnte.

