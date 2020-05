Germersheim – Keine Schuleingangsuntersuchungen in diesem Jahr

Frankenstein/Neustadt Ein Sattelzug ist am Montag an einer Eisenbahnbrücke zwischen Kaiserslautern und Neustadt an der Weinstraße hängen geblieben. Der Lastwagen hatte einen Bagger geladen. Als der Fahrer gegen 16 Uhr bei Frankenstein unter der Brücke durchfuhr, streifte er mit dem Schaufelbagger die Eisenbahnbrücke. Die maximale Durchfahrtshöhe beträgt vier Meter, der Sattelschlepper mitsamt dem Bagger war ... Mehr lesen »