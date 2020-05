Ludwigshafen – Musikalische Kundgebung zu Muttertag vom Modernen Blasorchester Kurpfalz Oppau (MBO)

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das Moderne Blasorchester Kurpfalz Oppau (MBO) versammelte sich am Muttertag, den 10.Mai 2020 zu einer musikalischen Kundgebung. Um 16 Uhr musizierten die Musiker zusammen vor dem Bürgerhaus Oppau, ihrer eigentlichen Probe- und Konzertstätte.



Kurz vor 16 Uhr herrschte plötzlich reges Treiben auf dem Parkplatz am Bürgerhaus: Bei strahlendem Sonnenschein fuhren Cabrios, Oldtimer und Kombis ein, weitere Musiker platzierten sich auf der Treppe zum Eingang des Bürgerhauses. Nach genauem Ausmessen des korrekten “Corona”-Abstandes konnte das Orchester dann loslegen. Den Anwohnern entging das Spektakel nicht und sie versammelten sich neugierig auf den umliegenden Balkonen.

Pop-up-Kundgebung begann mit der “Ode an die Freude”



Dirigent Dominique Civilotti erklomm sein improvisiertes Dirigentenpult. Ein kurzes Einstimmen aller Instumente war notwendig, da sich die Musiker seit Wochen nicht gesehen und gehört hatten. Dann erhob Civilotti seinen Dirigierstab und nach seinem Taktschlag erklang die “Ode an die Freude” aus Beethovens neunter Sinfonie. Anschließend spielten die knapp 25 Musiker drei Strophen des Volksliedes “Die Gedanken sind frei” und ein verfrühtes “Ade zur guten Nacht”, eine einfache Volksweise. Endlich warmgespielt tönte zum Abschluß ein fulminantes “One Moment in time” über den Parkplatz.

So schnell wie sich die Instrumentalisten des MBOs gesammelt hatten, so schnell waren sie auch wieder verschwunden. Denn neben der Abstandsregelung musste sichergestellt sein, dass es zu keiner großen Menschenansammlung – sprich zu viel Publikum – kommt. Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst waren vor Ort freuten sich über die musikalische Kundgebung und den reibungslosen Ablauf.

So war es für alle ein tolles Erlebnis. Endlich mal wieder zusammen zu musizieren und sich im Stadtteil Gehör zu verschaffen. Und nach dem Applaus der Balkonzuhörer zu urteilen, war es auch für sie eine gelungene Unterhaltung am Sonntagnachmittag.

Intermezzo in der “Corona-Pause”

Die Musiker haben seit dem 16.März nicht mehr zusammen geprobt. Das kleine Intermezzo auf dem Breuil-le-Sec-Platz ist keinesfalls als High-End-Konzert zu sehen, sondern als ein erstes Zusammentreffen der musikhungrigen Orchestermusiker mit leichter Unterhaltung für Anwohner und zufällige Passanten. Angelehnt an die sonntäglichen Balkon-Konzerte, die sicher auch nicht immer perfekt klingen, aber Musikern wie Zuhörern etwas Abwechslung und Freude bereiten.

“Diese Kundgebung, ohne vorherige Generalprobe und einfach aus dem Stehgreif gespielt, kann keinesfalls das abgesagte Konzert ersetzen. Es zeigt aber den enthusiastischen Musikhunger endlich wieder gemeinsam zu musizieren”, sagte Versammlungsleiterin Kerstin Appenzeller. Leider müssen sich Kulturschaffende – Laien wie Profis – noch weiter gedulden, Theater- und Musikbetriebe bleiben leider weiterhin geschlossen.

Mehr vom MBO im Internet

Da die Kundgebung nicht vorher beworben werden konnte, um keine Menschenansammlung zu provozieren, wird die ganze Aktion im Laufe der Woche als Video in den Sozialen Medien geteilt. Auf der Homepage (www.modernes-blasorchester.de) des Orchesters sind auch die vorausgegangenen Videos und Bilder der Klopapier-Challenge und der Ostercollage verlinkt.

Mehr Infos zum Verein, Online-Aktionen und Terminen des MBOs jederzeit online unter

www.modernes-blasorchester.de

