Speyer – Schwerverletzter Leichtkraftradfahrer nach Abbiegeunfall

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Schwerverletzt wurde ein 52jähriger Leichtkraftradfahrer aus Harthausen bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Spaldinger Straße. Eine stadtauswärts fahrende 50jährige Ford Tourneo Fahrerin übersah diesen beim Abbiegen in den Weißdornweg. Der Zweiradfahrer schlug bei der Kollision mit dem Pkw auf dessen Windschutzscheibe auf und erlitt hierdurch schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000EUR. Beide Fahrzeuge waren nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

