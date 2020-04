Neustadt – Willkomm Gemeinschaft Neustadt e.V. : Vermieter und Mieter – Gemeinsam durch die Krise

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Corona-Krise ist nicht nur eine große Herausforderung für unsere Wirtschaft, sie ist auch eine Zeit der Solidarität unter den Neustadter Unternehmen und Bürgern. Ein Beispiel ist der Erfolg des Gutscheins für Neustadter Geschäfte. Ein weiteres, wichtiges Beispiel ist die Bereitschaft einiger Neustadter Vermieter, Unternehmen, die von der Corona-Krise betroffen sind, durch Mietstundung oder -erlass zu unterstützen. Der Vorstand der Willkomm Gemeinschaft begrüßt diese Unterstützung und ist sicher, dass sie sich langfristig auszahlen wird. Nur bei einer stabilen lokalen Wirtschaft können auch die gewerblichen Mietmärkte stabil bleiben. Daher empfiehlt es sich, dass gewerbliche Mieter und ihre Vermieter in dieser schwierigen Zeit gemeinsame Lösungen finden. Die Willkomm Gemeinschaft sieht allerdings auch die Stadt Neustadt in der Verantwortung, diese Solidarität zu unterstützen. So könnten betroffenen Immobilieneigentümer zum Beispiel Steuervorauszahlungen und Abgaben gestundet werden.

Quelle:Willkomm Gemeinschaft Neustadt e.V

