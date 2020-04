Hockenheim – Ladefach an einem E-Bike-Ladeschrank in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg unterstützt Heidelberger Arztpraxen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in großem Umfang mit Schutzmaterial: Bis zum gestrigen Dienstagmittag, 14. April, hat die Stadt bereits an 335 Heidelberger Ärztinnen und Ärzte insgesamt rund 117.000 Schutzmasken verteilt. Jeder in Heidelberg niedergelassene Arzt bzw. jede Ärztin erhält ein Paket mit jeweils ... Mehr lesen »