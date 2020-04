Heidelberg – Ruft an! Aktion “Bei Anruf Wort” startet: Schauspieler*innen des Theaters und Orchesters sowie des Jungen Theaters Heidelberg erzählen am Telefon Geschichten und laden zum Gespräch

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Zeiten eines weitreichenden Kontaktverbotes und der Schließung öffentlicher Treffpunkte, ist es zu einem hohen Gut geworden: Das persönliche Gespräch.

Das Theater und Orchester Heidelberg und seine Künstler*innen bieten in diesem Umfeld der virenbedingten kulturellen Unterversorgung ein neues Format, das Publikum und Spieler*innen ganz direkt – aber natürlich ohne physischen Kontakt – zusammenbringt:

»Bei Anruf Wort« ‒ Das Geschichtentelefon.

Spieler*innen aus dem Ensemble des Schauspiels sowie des Jungen Theaters lesen live am Telefon kurze Geschichten und sprechen danach mit den Zuhörer*innen darüber. »Bei Anruf Wort« richtet sich an Erwachsene sowie an Kinder ab 5 Jahren.

Und so funktioniert es:

Montag bis Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr können sich alle, die sich nach kulturellem Austausch sehnen, unter der Nummer 0172 368 58 38 für Telefon-Date anmelden und einen Termin vereinbaren.

Zum vereinbarten Zeitpunkt werden Sie dann von einem Ensemblemitglied telefonisch kontaktiert, hören eine kurze Geschichte von Künstlerin oder dem Künstler und können sich im Anschluss mit ihr oder ihm darüber unterhalten.

Los geht es ab dem 20. April 2020 für den Zeitraum 21. bis 30. April 2020, jeweils zwischen 14.00 und 17.00 Uhr für Kinder und Jugendliche und zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr für Erwachsene.

Für junge Ohren gibt es ergänzend dazu das von Mitarbeiter*innen des Jungen Theaters eingesprochene Hörbuch »Bambi – Eine Lebensgeschichte aus dem Walde«. Die einzelnen Kapitel lassen sich bereits seit einiger Zeit über die Webseite des Theaters und Orchesters Heidelberg abrufen unter

https://www.theaterheidelberg.de/sparten/junges-theater/bambi-lesen-statt-spielen/)