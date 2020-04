Frankenthal – Fieberambulanz Andreas-Albert-Schule auch am Osterwochenende geöffnet

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Fieberambulanz an der Andreas-Albert-Schule ist auch am langen Osterwochenende an zwei Tagen geöffnet. Patienten können sich hier am Samstag, 11. April, und am Ostermontag, 13. April, jeweils von 10 bis 14 Uhr auf das Coronavirus testen lassen. Die zentrale Hotline (06233 771 3232) ist zur Terminvereinbarung ebenfalls zu diesen Zeiten besetzt.

Das Krisentelefon der Stadtklinik ist an Karfreitag und Ostermontag von 10 bis 16 Uhr unter 06233 316 717 erreichbar.

In den Fieberambulanzen erhalten Patienten einen Abstrich, wenn sie Covid-19-spezifische Infektsymptome aufweisen bzw. nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts der begründete Verdacht einer Infektion vorliegt, zum Beispiel aufgrund des Kontakts mit einer positiv getesteten Person. Die vorherige Rücksprache mit dem jeweiligen Hausarzt bzw. der Kassenärztlichen Vereinigung (Nummer 116 117) ist in jedem Fall erforderlich.

In die Fieberambulanz mitbringen sollten Patienten ihre Versichertenkarte, eine Liste der Vorerkrankungen, einen aktuellen Medikamentenplan und, falls vorhanden, Patientenverfügung oder Betreuungsvollmacht.

Neben Frankenthaler Bürgern werden in den Fieberambulanzen auch Einwohner von Bobenheim-Roxheim, Heßheim, Lambsheim, Beindersheim, Heuchelheim sowie Groß- und Kleinniedesheim behandelt.

Öffnungszeiten und Telefonische Erreichbarkeit der Fieberambulanzen

Die Fieberambulanzen sind regulär montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet und telefonisch erreichbar unter 06233 771 3232.

Fieberambulanz 1, an der Stadtklinik, gibt es seit 18. März, die Fieberambulanz 2, an der Andreas-Albert-Schule, seit 23. März.

Quelle Stadt Frankenthal