Landau – Überwiegend ruhig trotz frühlingshafter Temperaturen – Ordnungsamt der Stadt Landau zieht Wochenendbilanz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Frühlingshafte Temperaturen haben die Ordnungskräfte auch in Landau am zurückliegenden Wochenende vor besondere Herausforderungen gestellt. Besonders die Parks wurden von den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kontrolliert; hier kam es zu mehreren Verstößen. Insgesamt zieht das Ordnungsamt aber ein (noch) überwiegend positives Fazit. „Die meisten Landauerinnen und Landauer halten sich an das Kontaktverbot, allerdings kommt es auch immer wieder vor, dass unsere Ordnungskräfte größere Gruppen in den Parks antreffen“, informiert Ordnungsdezernent Lukas Hartmann. Meistens zeigten die Personen dann Einsicht; aber auch die ersten Bußgeldverfahren liefen bereits, so Hartmann.

