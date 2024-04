Ludwigshafen – Zeugen nach Unfall in Adolf-Diesterweg-Straße gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. An der Kreuzung Adolf-Diesterweg-Straße/ Speyerer Straße kam es am 18.04.2024 gegen 16:40 Uhr zu einem Unfall, nachdem ein bislang unbekannter jugendlicher Radfahrer unvermittelt von einer Rasenfläche auf die Straße fuhr. Scheinbar ohne auf den Verkehr zu achten, überquerte er die Straße und es kam zur Kollision mit einer 85-jährigen Autofahrerin. Der Radfahrer stürzte, gab an, unverletzt zu sein und fuhr weiter. Erst danach stellte die 85-Jährige einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an ihrem Fahrzeug fest. Wir bitten Zeugen des Unfalls, insbesondere aber den Unfallbeteiligten Radfahrer selbst, sich zu melden. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

