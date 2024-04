Ludwigshafen – Pfalzbau Bühnen laden zum “Tanz in den Mai”

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Ende April laden die Pfalzbau Bühnen zum Tanz in den Mai. Mit Kreationen von Oona Doherty, Israel Galván, Aït Benalla, Anne Nguyen und nicht zuletzt Merce Cunningham prä-sentiert das Theater mit Schwerpunkt auf internationalem Tanz aufsehenerregende Hand-schriften herausragender Choreographinnen und Choreographen, die fast ausnahmslos durch ihren explosiven, energetischen Stil auffallen.

Als besonders eigenwillig gilt die nordirische Tänzerin und Choreographin Oona Doherty, die in ihren Arbeiten das Lebensgefühl ihrer Heimatstadt Belfast porträtiert. Ihr Stück Navy Blue widmet sich am 27.04.24 in packenden Tanzszenen der Farbe Blau – Symbol für Traurig¬keit, aber auch eine mystische Kraft auf dem Weg zu Freiheit und Hoffnung. Durchaus unortho¬dox ist die Handschrift Niño de Elches, der mit politischen Aussagen seinen Platz in der avant¬gardistischen Flamenco-Szene in Spanien gefunden hat. Zusammen mit dem Aus¬nahmetänzer Israel Galván verleiht er am 30.4.24 in Mellizo Doble populären Fla¬menco-Lie¬dern eine ori¬ginelle Modernität. In dem ausdrucksstarken, dabei äußerst poeti¬schen und anmutigen Tanz¬stück Sur tes épaules der französisch-marokkanischen Choreographin Nawal Aït Benalla tan¬zen und schreien sich die Tänzerinnen am 02.05.24 ihr Anliegen aus der Seele: sie wollen das Gewicht der Kulturen, der Religionen und angehäuften Verbote abschütteln, das auf ihren Schultern lastet. In atemberaubendem Rhythmus werden wir Zeu¬gen einer anrührenden Demonstration von Würde. Die vielfach preisgekrönte Choreogra¬phin Anne Nguyen entdeckte früh die Welt des Breakdance und widmet sich seither in ihren Stücken verschiedenen Hip-Hop-Stilen. Mit dem Gruppenstück Matière(s) première(s) lenkt sie am 04.05.24 den Blick auf Machtkämpfe in den Beziehungen zwischen Afrika und der westlichen Welt. Kaum jemand hat den Tanz im 20. Jahrhundert so geprägt wie der Choreograph und Tänzer Merce Cunningham. Fast 200 Wer¬ke hat der US-Amerikaner geschaffen. Das Ballet de Lyon präsentiert am 08. und 09.05.24 mit dem zweiteiligen Abend Beach Birds / Biped eine Hommage an Merce Cunningham, die seine Leidenschaft für den Tanz vor Au¬gen führt. Wie er selbst sagte, ist “Tanzen so wichtig für mich wie atmen”.

Foto Quelle – Merce Cunningham Forever “Beach Birds” © Jean-Pierre Maurin / Theater im Pfalzbau

