Sinsheim – Neugestaltung des Chillraums – Jugendliche packen im Jugendhaus Sinsheim mit an

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der ersten Woche der Osterferien gestalteten die Mitarbeiter des Jugendhauses Sinsheim mit freiwilligen Helfern den Chillraum um. Der Chillraum dient den Jugendlichen während der Öffnungszeiten als gesonderter Rückzugsort, den Gruppen oder Einzelpersonen für eine bestimmte Zeit „buchen“ können. Dort haben sie die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden zu chillen, die eigene Musik zu hören, oder auch sich sportlich am Boxsack zu betätigen. Da die letzte Renovierung des Chillraums schon viele Jahre zurücklag und Einrichtung und Wände ziemlich abgenutzt waren, war es an der Zeit, dem Raum einen neuen Look zu verpassen. Um ihn wieder gemütlich und ansprechend für die Jugendlichen zu gestalten, wurden in Zusammenarbeit mit freiwilligen jugendlichen Helfern den Wänden ein neuer Anstrich verpasst und eine neue Couch aus Paletten gebaut. Gemeinsam mit den Jugendlichen wurden am dritten Tag in einem Einrichtungshaus neue Dekoration, Kissen, Decken, Teppich und einen Couchtisch ausgesucht und gekauft, alles wurde aufgebaut und der Chillraum fertig eingerichtet. Das Endergebnis kann sich sehen lassen und am ersten regulären Öffnungstag staunten die Besucher über die positive Veränderung ihres „neuen“ Chillraums.

