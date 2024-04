Sinsheim – Freibad Sinsheim startet am 1. Mai in die Saison

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Letzte Vorbereitungen werden getroffen

Die letzten Sonnensegel werden hochgezogen, die Hecken sind frisch gestutzt, der Rasen gemäht und die Becken gefüllt. Das Freibadteam trifft voller Vorfreude die letzten Vorbereitungen zum Saisonstart. Vorgeheizt auf gemütliche 23 Grad lädt das Wasser zum Schwimmen und Verweilen ein.

Neben dem 50-Meter-Schwimmerbecken mit Sprunganlage lockt das Freibad mit dem großen Familienbecken und seinen abwechs¬lungsreichen Attraktionen vom Strand¬bereich zum Sonnen und Planschen, der Riesen- oder Speedrutsche bis hin zum Massagepilz und Kletternetz. Die kleinen Gäste können das schatten¬rei¬che Kinderbecken sowie einen beschatte¬ten Abenteuerspielplatz mit Sand- und Matschan¬lage erkunden. Auch außerhalb der Becken warten attraktive Angebote wie ein Beachvolleyball- und Fußballfeld auf die Gäste. Sonnenanbeter und Ruhesuchende kommen ebenfalls nicht zu kurz. Auf der großzügigen Liegewiese findet sich ein passendes Plätzchen zum Entspannen und Abschalten.

Für hungrige und durstige Gäste bietet das Bistro H2O eine große Vielfalt an leckeren Snacks, duftenden Kaffeespezialitäten, erfrischenden Getränken und kühlem Eis.

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 9:00 bis 20:00 Uhr

Dienstags und donnerstags Frühschwimmen ab 7:00 Uhr

An Feiertagen gelten die regulären Öffnungszeiten.

Eintrittspreise:

Erwachsene 4,50 Euro

Ermäßigte 3,00 Euro

Einzeleintritt Familien/Großeltern 1 (1 Eltern-/Großelternteil + Kinder unter 18 Jahren) 8,00 Euro

Einzeleintritt Familien/Großeltern 2 (2 Eltern-/Großelternteile + Kinder unter 18 Jahren) 12,00 Euro

Saisonkarten werden direkt an der Freibadkasse ausgestellt. Dort gibt es auch Einzeleintrittskarten und Mehrfachkarten. Zahlungsmöglichkeiten: Kredit-/EC-Karte, Bargeld.

Am Kassenautomaten beim Haupteingang sind neben Einzeleintrittskarten auch Mehrfachkarten erhältlich. Zahlungsmöglichkeiten: Kredit-/EC-Karte, Bargeld

Personen, die bereits im Besitz einer Saison- oder Mehrfachkarte sind, werden gebeten, diese mitzubringen.

Weitere Infos zu Veranstaltungen, Preisen etc. gibt es direkt im Freibad unter 07261 404-860 oder auf der Homepage unter www.freibad-sinsheim.de.

Quelle Stadt Sinsheim