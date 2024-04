Brühl – Rollerfahrer versucht vor Polizei zu flüchten

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 16-jähriger Rollerfahrer befuhr mit seinem 15-jährigen Beifahrer am Donnerstag gegen 23 Uhr die Uhlandstraße in Brühl, als er die Flucht vor der Polizei ansetzte, um sich der Kontrolle zu entziehen. Der Rollerfahrer missachtete jegliche Anhalte Zeichen der Polizei, fuhr durchgängig mit überhöhter Geschwindigkeit über eine Strecke von etwa 7 Kilometer in Richtung Schwetzingen und missachtete dabei eine rot zeigende Ampel. Der Beifahrer verdeckte während der gesamten Verfolgungsfahrt das am Roller der Marke Piaggio befindliche Versicherungskennzeichen mit der Hand. Beim Abbiegevorgang in die Südtangente in Schwetzingen stürzten die beiden Jugendlichen, woraufhin sie durch die Polizeibeamten kontrolliert wurden. Durch die rücksichtslose Fahrweise kam glücklicherweise niemand zu Schaden. Auch die Rollerfahrer blieben in Folge des Sturzes unverletzt. Ersten Ermittlungen zu Folge hat der Fahrzeugführer weder Alkohol noch Drogen konsumiert und muss sich nun für sein verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr verantworten.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.