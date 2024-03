Landau – Rettungseinsatz führt zu Indoorplantage und Kokain

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag (29.03.2024) auf Samstag (30.03.2024) kam es im Bereich in Gartenanlagen in Oppau und Friesenheim zu zahlreichen Einbrüchen in Gartenparzellen. Die unbekannten Täter haben in erster Linie Gartengeräte gestohlen. Nun bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 ... Mehr lesen »