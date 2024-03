Eppelheim – bfv-Pokal der Junioren: Double für den KSC, Titelverteidigung für die TSG

Eppelheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am dritten Finaltag der Junioren beim ASV Eppelheim gab es bei den C- und

B-Junioren mit dem Karlsruher SC jeweils einen neuen Pokalsieger, bei den A-Junioren

verteidigte die TSG Hoffenheim souverän ihren Titel.

Im Endspiel der C-Junioren standen sich um 11 Uhr der SV Sandhausen und der Karlsruher

SC gegenüber. Im Duell Oberliga gegen Regionalliga, Sandhausen gegen Karlsruhe, waren

Torchancen in einer ereignisarmen ersten Hälfte noch Mangelware, wenngleich der SVS

optisch trotz seiner Underdog-Rolle leicht überlegen schien. Ein SVS-Freistoß, der an den

Pfosten knallte und eine KSC-Großchance brachten auch im zweiten Durchgang zunächst

keine Tore, bis Philipp Matheo Yefouo in Minute 65 mit dem goldenen Treffer den Pokalsieg für

den KSC sicherstellte. Einen großen Applaus hatten sich neben den beiden Finalisten auch die

Schiedsrichter des Vormittags Linus Pascher, Boris Rüttinger und Oskar Pape verdient.



Für die Anhänger des SVS und des KSC lohnte sich die Fahrt nach Eppelheim auf jeden Fall,

denn auch bei den B-Junioren bekamen es die Jungs aus dem Hardtwald mit ihrem

Kontrahenten aus dem Wildpark zu tun. In dieser Begegnung wurde der KSC seiner

Favoritenrolle schneller gerecht. In der 21. Spielminute verwandelte Bassem El-Dor einen

Strafstoß, bevor Niklas Behr mit einem sehenswerten Treffer zehn Minuten später auf 2:0

stellte. Direkt nach der Halbzeitpause erhöhte KSC-Kapitän Simon Guggenbühler auf 3:0 und

Niklas Behr machte seinen Doppelpack mit dem 4:0 perfekt (57.). Fast im Zehn-Minuten-Takt

traf der eingewechselte Yannick Alexander Müller per Kopf zum 5:0 (68.) und zum 6:0 (76.) für

den Bundesligisten aus der Fächerstadt, was auch den Endstand bedeutete. „Es war wichtig,

dass wir das Spiel konzentriert angegangen sind, um unserer Favoritenrolle gerecht zu

werden“, befand KSC-Trainer Martin Stoll. „Das haben meine Jungs sehr gut gemacht und sich

den Sieg redlich verdient!“ Das zweite Pokalfinale des Tages leitete der Unparteiische Niklas

Diehm gemeinsam mit seinen Kollegen an der Seitenlinie Philipp Dofek und Justin Ekk absolut

souverän.



Bei den A-Junioren lautete die Finalpaarung anders als bei den C- und den B-Junioren und so

gab es zum ersten Mal an diesem Tag die Chance auf eine Titelverteidigung. Denn der

Vorjahressieger TSG Hoffenheim (BL) traf auf den SV Waldhof Mannheim (OL). Die „Buwe“

hatten im Halbfinale mit einem glatten 3:0 gegen Bundesligist SV Sandhausen für Aufsehen

gesorgt. Im Finale schien der Außenseiter zunächst das Momentum weiter auf seiner Seite zu

haben, denn nach acht Minuten stellte Sar Douev die frühe Führung für den SVW her. Allzu

lange hatte diese jedoch nicht Bestand. Leonard Krasniqi besorgte nur sechs Minuten später

durch eine tolle Einzelaktion den Ausgleich für die TSG und U17-Weltmeister Max Moerstedt

drehte die Partie mit einem Doppelpack zum Halbzeitstand von 3:1. In der zweiten Hälfte

erhöhten Jamie Jonathan Wähling per Doppelpack (53./56.) und Milan Rehus (71.) auf den

Endstand von 6:1. Schlussendlich verteidigte die TSG bei den A-Junioren zum Abschluss des

Finaltags der Junioren also souverän ihren Titel. Das Schiedsrichtergespann um Philipp

Hofheinz mit seinen Assistenten Marvin Tieker und Raphael Kastner hatte die Partie bestens im

Griff.

Den Pokal und die Medaillen übergaben Verbandsjugendleiter Rouven Ettner gemeinsam mit

seinem Stellvertreter Jörg Barthelmes, Verbandsjugendspielleiter Siegfried Bartussek und bfv-

Präsident Ronny Zimmermann. Dazu freuten sich alle drei Siegerteams über eine Einladung in

den Europa-Park Rust. Mit der letzten Siegerehrung der A-Junioren fand ein gelungener

Finaltag vor 1.500 Zuschauern einen gebührenden Abschluss. Verbandsjugendleiter Rouven

Ettner: „Nach diesem tollen Finaltag gebührt unser Dank natürlich nicht nur den teilnehmenden

Teams und den vielen Fans am Spielfeldrand, sondern auch unserem Ausrichterverein ASV

Eppelheim.“

Fotos: Siegerfotos KSC (C- und B-Junioren) und TSG Hoffenheim (A-Junioren) (Quelle: bfv)