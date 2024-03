Speyer – Frauengruppe „Black&Beautiful“ überrascht Pflegepersonal zu Ostern

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Engagierte Speyerer Frauengruppe „Black&Beautiful“ überrascht Pflegepersonal mit selbstgebackenem Kuchen zu Ostern! Am Ostersamstag verbreitete die ehrenamtlich engagierte Frauengruppe “Black&Beautiful” in Speyer Freude und Dankbarkeit, indem sie das Pflegepersonal der Seniorenheime sowie das Hospiz mit selbstgebackenem Kuchen überraschte.



Mit dieser Aktion wollten sie ihre Wertschätzung und Anerkennung für die wichtige Arbeit des Pflegepersonals in der Gesellschaft zum Ausdruck bringen.

In einer Zeit, in der das Pflegepersonal oft im Hintergrund agiert und ihre Arbeit nicht immer die Anerkennung erhält, die sie verdient, war es “Black&Beautiful” ein besonderes Anliegen, den Menschen in der Pflege während der Osterfeiertage eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.



Die Gruppe möchte damit nicht nur Danke sagen, sondern auch darauf aufmerksam machen, wie essenziell die Arbeit der Pflegekräfte für das Wohlbefinden und die Betreuung unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ist.



Die Reaktionen des Pflegepersonals waren überwältigend positiv und voller Dankbarkeit für diese Geste der Wertschätzung. Die selbstgebackenen Kuchen wurden mit großer Freude entgegengenommen und sorgten für strahlende Gesichter in den Seniorenheimen und im Hospiz.

“Black&Beautiful” möchte mit dieser Aktion auch andere dazu ermutigen, ihre Dankbarkeit und Anerkennung für das Pflegepersonal auszudrücken, sei es durch kleine Gesten der Wertschätzung oder durch ehrenamtliches Engagement.