Heidelberg – Hallenbad Köpfel in Ziegelhausen wegen Betriebsstörung vorübergehend geschlossen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Stadtwerke arbeiten an Wiederinbetriebnahme

Wegen eines technischen Defektes musste das Hallenbad Köpfel in Heidelberg-Ziegelhausen am heutigen Freitag, 29. 04. 2024, komplett geschlossen werden. Techniker der Stadtwerke Heidelberg sind vor Ort, um den Schaden schnellstmöglich zu beheben. Bis wann das Hallenbad Köpfel wieder geöffnet werden kann, ist im Moment nicht absehbar. Wir werden Sie über eine Inbetriebnahme zeitnah informieren.

Alternativ hat das Hallenbad Hasenleiser in der Baden-Badener Str. 14 in Heidelberg geöffnet.

