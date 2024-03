Öffnungszeiten der Heidelberger Bäder über Ostern

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Über die Osterfeiertage gelten in den Heidelberger Hallenbädern geänderte Öffnungszeiten: Das Hallenbad Köpfel in Ziegelhausen sowie das Rohrbacher Hallenbad Hasenleiser sind an den Feiertagen Karfreitag, 29. März, sowie am Ostermontag, 1. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Saunen sind in beiden Bädern an diesen Tagen ebenfalls von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund der Feiertage bleibt das City-Bad im Darmstädter Hof Centrum an diesen beiden Tagen geschlossen.

Angepasste Sauna-Öffnungszeiten im Hallenbad Hasenleiser über die Osterferien

Während der Osterferien, mit Ausnahme von Karfreitag und Ostermontag, werden von Montag, 25. März, bis einschließlich Sonntag, den 7. April, die Saunaöffnungszeiten den Öffnungszeiten des Bades angepasst.

Eine Übersicht der Bad-Öffnungszeiten gibt es unter www.swhd.de/baeder_oeffnungszeiten

Verkürzte Öffnungszeiten im City-Bad

Ab Montag, den 15. April 2024 hat das City-Bad montags bis freitags von 7 bis 14 Uhr und samstags von 11.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Sonntags bleibt das Bad geschlossen.