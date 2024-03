Eppelheim – Öffnungszeiten Gisela-Mierke-Bad über die Osterferien

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Gründonnerstag, den 28. März, öffnet das Gisela-Mierke-Bad von 14 bis 21 Uhr und am Karfreitag den, 29. März, von 8 bis 14 Uhr. Am Ostersamstag gelten verlängerte Öffnungszeiten von 13 bis 20 Uhr.

Am 1. und 2. April bleibt das Bad geschlossen. Am 3., 4. und 5. April kann zwischen 14 und 21 Uhr und am Samstag, den 6.4., zwischen 13 und 20 Uhr gebadet werden. Für Sonntag, den 7. April gelten die regulären Öffnungszeiten von 8 bis 14 Uhr.