Hettenleidelheim – Einbruch in Zustellstützpunkt der Deutschen Post

Mosbach/Neckar-Odenwald-kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch wenn eingangs des Neujahrsempfangs in der Johannes-Diakonie ganz traditionell mit Sekt angestoßen wurde: Alkohol bestimmte allenfalls die Liedauswahl des Trios „The Sixteens“ aus der Stuttgarter Nikolauspflege, das mit „Whiskey in the Jar“, „What shall we do“ und mehr irisch-schottischem Folk gute Laune verbreitete und den musikalischen Rahmen für eine gelungene Feier schaffte. ... Mehr lesen »