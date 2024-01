Speyer – Verschlossener Tresor gefunden – Eigentümer gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Alten Messplatz im Bereich der Haltestelle bedrohte am Dienstag gegen 12.45 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen 24-Jährigen mit einem Messer. Als der Täter von seinem Opfer abließ, begab er sich in Richtung Bürgerhaus. Der 24-Jährige verfolgte den Täter und meldete den Vorfall der Polizei. Eine Absuche des Gebäudes nach dem Täter ... Mehr lesen »