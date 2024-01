Ludwigshafen – Sprechstunden für Bürgerinnen und Bürger mit Prof. Dr. Armin Grau, MdB

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Armin Grau bietet in seinem Wahlkreisbüro oder alternativ telefonisch sowie per Videokonferenz regelmäßig Bürger*innen-Sprechstunden an. Dazu äußert sich Grau: „Der Austausch mit den Bürger*innen in meinem Wahlkreis ist mir sehr wichtig. Ich möchte mit Ihnen ins Gespräch kommen und erfahren, was Sie bewegt.“

Die nächsten Sprechstunden finden am Donnerstag, dem 25.01.2024 sowie am Donnerstag, dem 08.02.2024, jeweils von 10.00 bis 13.00 Uhr am Burgunderplatz 7a in Limburgerhof statt. Auf Wunsch sind auch Telefon- und Zoom-Gespräche möglich. Um vorherige Anmeldung über das Wahlkreisbüro wird gebeten. Telefonisch ist das Büro unter der Rufnummer 06236 5005123 und per E-Mail an die Adresse armin.grau.wk@bundestag.de erreichbar. Termine für kommende Sprechstunden finden sie unter: http://armingrau.de/kontakt/sprechstunde/

