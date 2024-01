Frankenthal – Erkenbert-Museum und Stadtbücherei Erkunden, Basteln und Lesen – Faschings-Workshop für Kinder

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie feiern die Frankenthaler heute Fasching? Und wie war es früher? Was sind Faschingsorden? Und wie verkleiden sich Tiere im Zoo? Spannende Fragen, denen Kinder ab sechs Jahren am Montag, 5. Februar von 15 bis 17 Uhr beim Faschings-Workshop im Erkenbert-Museum auf den Grund gehen. Mit der Kindheitspädagogin und Büchereimitarbeiterin Nadine Reuber erleben die Kinder buntes Tiertreiben in Geschichten, Sprachspielen und Bewegung. Danach basteln die kleinen Besucher einen eigenen Faschingsorden und erfahren im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Willkommen im Museum! Ankäufe und Schenkungen“ Geschichtliches über die Frankenthaler Fastnacht.

Der Faschings-Workshop ist eine Zusammenarbeit des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei Frankenthal. Treffpunkt ist vor dem Museum am Rathausplatz. Wer möchte, kann gerne verkleidet kommen, das närrische Team freut sich über lustige, verrückte und farbenfrohe Kostümierungen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt die Stadtbücherei Frankenthal entgegen unter 06233 89630, stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich vor Ort in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 15 Uhr.