Mannheim – Florian Schröder kommt mit seinem satirischen Jahresrückblick “SCHLUSS JETZT” am 27.01.2024 ins Capitol

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Ab Dezember 2023 mit neuem Jahresrückblick auf Tour

Am kommenden Samstag wird es ab 19 Uhr noch Restkarten zu 35.-Euro an der Abendkasse zu kaufen geben

Deutschland am Ende eines Jahres, in dem eine Krise die nächste jagte. Auf der einen Seite Querdenker, Umdenker, Andersdenker, Nichtdenker. Und auf der anderen Seite: SIE! Denn Sie haben Humor. Sie lachen das Jahr weg, statt zu nörgeln und zu jammern. Sie sagen: Auch schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, denn Sie gehen zu “Schluss jetzt!³, Florian Schroeders brandneuem Jahresrückblick.

Schroeder analysiert, kommentiert und parodiert. Von der großen Politik bis zu den kleinen Ereignissen des Alltags. Zwölf Monate in zwei Stunden ¬ schnell, lustig, böse und keine Sekunde langweilig. Und das Beste: Es wird nicht gesungen, nicht geschunkelt und Heizdecken gibt es auch keine. Dafür aber Satire, Comedy und jede Menge Spaß.

SCHLUSS JETZT! – Der satirische Jahresrückblick

27.01.2024 Mannheim Capitol

Tickets bei allen bekannten VVK-Stellen mit CTS/Reservix,

im Capitol direkt, sowie telefonisch unter 01806-570000 oder

www.roth-friends.de

Quelle: ROTH & FRIENDS

– 76863 Herxheim