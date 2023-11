Ludwigshafen – Beliebte Reihe Wort & Wein läutet die Weihnachtszeit ein: Advent, Advent am 01.12.2023

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wort & Wein: Advent, Advent – Die Pfalzbau Bühnen läuten die Weihnachtszeit ein. Am Freitag, 01.12.23 um 19.30 Uhr, also zwei Tage vor dem 1. Advent, geht es in der Reihe Wort & Wein um die vier Wochen vor dem großen Fest. Advent bedeutet so viel wie „Ankunft“, und genau darüber spricht Intendant Tilman Gersch mit seinen Gästen: Stefanie Paul ist als Mitarbeiterin der Caritas für die Mannheimer Bahnhofsmission zuständig.

Ralf Schönfeld arbeitet als Pastor bei der Advent-gemeinde Ludwigshafen und Omar Alfares hat nach seiner Flucht aus Damaskus in der Bismarckstraße den Imbiss Mr. Veganus eröffnet. Adventsgeschichten liest die Schauspielerin Luise von Stein, Adventslieder zum Mitsingen stimmt das Junge Musical der Pfalzbau Bühnen an.

Für weitere stimmungsvolle Momente sorgt einer der prominentesten Winzer der Pfalz: Philipp Kuhn aus Laumersheim ist ein Pionier des „deutschen Weinwunders“. Damit ist der Anbau von roten Gewächsen gemeint, die bis vor kurzem nur in Frankreich heimisch waren und inzwischen in der Pfalz ganz wunderbar gedeihen. Aber auch im Weißweinsektor ist Philipp Kuhn Spitzenreiter, im Jahr 2023 wurde er bei Eichelmann als „Weingut des Jahres mit dem besten Weißweinsortiment“ ausgezeichnet.

Einheitspreis 21 € (inkl. drei Weinproben), Kartentelefon 0621/504 2558