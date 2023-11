Ladenburg – NACHTRAG: Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der A5

Mannheim / Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Wie bereits berichtet kam es am 18.11.2023 um 05:15 Uhr auf der BAB5 kurz nach der Anschlussstelle Ladenburg in Fahrtrichtung Hirschberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, fuhr der 65-jährige Fahrer eines VW auf die vor ihm fahrende 21-jährige Citroen-Fahrerin auf.

Aufgrund des Zusammenstoß fuhr der dahinter befindliche, bislang unbekannter Fahrzeugführer eines nicht näher bekannten LKW oder Kleinlaster vom rechten Fahrstreifen auf den Linken ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dies hatte zur Folge, dass der dort fahrende 28-jährige Fahrzeugführer eines PKW Nissan ebenfalls nach links ausweichen musste und sowohl die linksseitig befindliche Betongleitwand, als auch den dahinter fahrenden 60-jährigen Fahrer eines PKW Mercedes touchierte. Durch den Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt wird von einem Schaden von ca. 45.000,- Euro ausgegangen. Aufgrund der verstreut liegenden Fahrzeugteile musste die komplette Fahrbahn in Richtung Darmstadt von 05:30 Uhr bis kurz vor 08:30 Uhr gesperrt werden. Nachdem die Unfallstelle vollständig geräumt und gesäubert war, konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Der auf der BAB5 sich kurzzeitig bildende Rückstau konnte für den Zeitraum der Sperrung über die Anschlussstelle Ladenburg abgeleitet werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden vom Verkehrsdienst Mannheim, Außenstelle Mannheim-Seckenheim aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefonnummer 0621-470930 zu melden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

mitteilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail